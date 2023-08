Abaissement des objectifs d'exportation de produits forestiers et aquatiques . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les objectifs d'exportation de certains produits forestiers et aquatiques ont été abaissés en raison de diverses difficultés concernant les prix et les marchés.



L'Association vietnamienne du cajou (Vinacas) a proposé de réduire le chiffre d'affaires des exportations de noix de cajou de 3,8 milliards de dollars à 3,05 milliards de dollars.



Le secteur forestier a réduit son objectif d'exportation de 18 milliards dollars à 14 milliards de dollars, en raison d'une forte chute des prix des matériaux en bois et des produits en bois.



L'Association vietnamienne des exportateurs et des producteurs de produits aquatiques (VASEP) a également revu à la baisse son objectif d'exportation et a proposé deux scénarios.

Dans le meilleur scénario, avec une reprise du marché et un approvisionnement stable en matières premières, les exportations de produits aquatiques au cours des cinq mois restants de 2023 pourraient atteindre plus de 4 milliards de dollars, portant la valeur totale des exportations en 2023 à 9 milliards de dollars et représentant une baisse de 15-16% sur un an.

Dans le scénario le moins optimiste, le secteur ne rapportera que 8,5 à 8,7 milliards de dollars cette année.



Dans le dernier rapport du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le total des recettes d'exportation des produits agro-sylvicoles et aquatiques était de 29,13 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2023, soit une baisse de 9,1% sur un an.



Les recettes d'exportation des produits aquatiques et forestiers ont connu la plus forte baisse de 25,4%, engrangeant respectivement 4,95 milliards de dollars et 7,79 milliards de dollars. -VNA.