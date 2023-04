Yên Bai (VNA) – Le village de Sà Rèn (dans la commune de Nghia Loi, chef-lieu de Nghia Lô), avec sa beauté simple et unique est une destination de premier plan de la province de Yên Bai (Nord-Ouest). Ses habitants tirent parti de ses atouts pour le tourisme communautaire avec des activités intéressantes.

Photo:dulichkhampha24.com

La province de Yên Bai abrite des villages de différents groupes ethniques, dont celui de Sa Ren, une zone touristique majeure. Pour vous rendre au village de Sà Rèn, depuis le centre de la province de Yên Bai, il vous faut suivre la route nationale 32 puis tourner au bourg de Nghia Lô.

Le village de Sà Rèn est une destination touristique qui attire de nombreux touristes nationaux et étrangers. La beauté du village qui est préservée depuis des générations, les bosquets de bambous le long des ruisseaux, les anciennes maisons sur pilotis ou les étangs contribuent à rendre le village de Sà Rèn unique.



Ce qui rend Sà Rèn si unique, c’est son magnifique paysage naturel. Vous aurez l’occasion d’admirer le ciel bleu et les cigognes qui volent au-dessus des champs de Muong Lo, ainsi que de jouir de la fraîcheur de son climat.

Le village de Sà Rèn est une destination touristique qui attire de nombreux touristes nationaux et étrangers. Photo : NDEL

À Sà Rèn, vous pouvez faire le tour du village, faire du vélo autour des champs ou sur les berges des ruisseaux, prendre un bain de source d’eau tiède au village de Co Coi, admirer la cascade dans la commune de Suôi Quyên et visiter le marché Muong Lo.



Il y a aussi un village de l’ethnie Dao avec des caractéristiques culturelles traditionnelles extrêmement impressionnantes. Les villageois utilisent des herbes médicinales pour traiter les maladies, en préparant des bains spéciaux qui régénèrent la santé.



Au village de Sà Rèn, les touristes peuvent se reposer dans des maisons sur pilotis des Thái qui sont toujours hospitaliers et attentifs. Ils auront aussi l’opportunité de découvrir leur cuisine et de jouir des spectacles artistiques uniques, des danses «xòe» typiques des filles de l’ethnie Thái ou des chansons d’amour. – NDEL/VNA