Soc Trang (VNA) – À 84 ans, Lâm Es, professeur d’origine khmère, ancien directeur adjoint du Service de l’éducation et de la formation de la province méridionale de Soc Trang et actuellement président de l’Association d’encouragement aux études de Soc Trang, ne cesse de mettre en place des activités, des initiatives et d’être aux côtés des familles de la région pour vanter les mérites des études.

Le professeur Lâm Es donne, les fins de semaine, des cours au lycée des moines khmers à Soc Trang. Photo : CVN

Habitant une petite maison dans la commune de Thanh Phu, district de My Xuyên, province de Soc Trang, le professeur Lâm Es est reconnu comme un grand exemple d’éducateur autodidacte auprès de la population locale depuis son enfance.

Comme les autres Khmers, il s’est converti au bouddhisme en 1959 avant d’obtenir son baccalauréat en 1972. Depuis, il a donné des cours de khmer, vietnamien et même de français dans bon nombre de pagodes de la province. Il a toujours voulu aider sa communauté à savoir lire et écrire ces langues, permettant de lui ouvrir des nouveaux horizons.



Entre 1972 et 1975, il fut enseignant des écoles secondaires de la province avant d’être invité à travailler au Service provincial de l’éducation et de la formation, chargé de la mission éducative générale pour trois cycles scolaires jusqu’en 1992, après avoir obtenu le diplôme universitaire en pédagogie quelques années plus tôt.



Entre 1978 et 1984, il fut désigné par le ministère de l’Éducation et de la Formation comme l’auteur principal des manuels scolaires en langue khmère, en coopération avec d’autres collègues auprès du ministère. Faute d’un nombre suffisant d’enseignants de khmer à l’époque, il était fortement conscient de l’importance de rédiger des livres d’enseignement en langues khmère et vietnamienne pour apporter des connaissances linguistiques à la communauté locale et également à celle qui habitait dans toute la région Sud.



Jusqu’à présent, Lâm Es a publié une cinquantaine de livres et récits dont des dictionnaires khmer-vietnamien ainsi que des manuels scolaires pour différents cycles du niveau élémentaire au supérieur, sans parler des rapports, thèses, essais et des recherches linguistiques au service de conférences, colloques ou symposiums.



Son œuvre est une source de références importante pour les autres enseignants. En 1992, il est devenu directeur adjoint du Service provincial de l’éducation et de la formation. Il a continué à s’occuper de la rédaction de livres, de l’enseignement et toujours en tant que membre permanent de multiples Conseils de compilation de livres auprès du ministère de l’Éducation et de la Formation, en dehors de ses tâches de direction.



Initiatives d’encouragement aux études



"En 2000, l’Association d’encouragement aux études de la province a vu le jour. Cette association dont je suis le président stimule l’esprit d’apprentissage chez les enfants, à travers bon nombre de programmes de sensibilisation, d’assistance spirituelle comme financière, notamment en faveur de familles en difficulté", a partagé le professeur Lâm Es.

Le professeur Lâm Es et des enseignants du lycée Pali, le 2 octobre à Soc Trang. Photo : CVN

Au fil du temps, l’octogénaire a mis en place des programmes d’encouragement, des mouvements d’apprentissage, au niveau familial, communautaire, tout en formant des familles "assoiffées de connaissances".



"Nos activités contribuent à seconder le gouvernement dans la cause éducative et à former des gens cultivés et civilisés dont je suis fier", a-t-il déclaré en enthousiasme. "Nous apprenons non seulement les leçons dans les livres, mais également les leçons tirées des expériences des habitants. Nous apprenons non seulement les lettres académiques mais nous apprenons aussi à travailler et à être plus civilisés", a-t-il ajouté.



Il est admiré par la population locale et les dirigeants provinciaux qui lui rendent visite souvent à l’occasion de son anniversaire ou à la fête des enseignants, aussi pour lui demander des conseils dans la mise en œuvre des programmes d’études au sein de la communauté khmère.



En 2002, il a été honoré du titre de "Enseignant du peuple" par l’ancien président Trân Duc Luong, premier titre honorifique destiné à un Khmer de la région Sud.



Le professeur Lâm Es a été chargé non seulement de la compilation du programme bilingue, mais aussi l'un des premiers professeurs à organiser le modèle "Lycée interne pour les élèves des minorités ethniques", avec l’octroi de bourses d’études, de fournitures scolaires, de prise en charge de frais de transport, des vêtements et des repas au sein de l’école au chevet des familles pauvres khmères. Au début, c'était un modèle sans élèves, mais maintenant, le réseau des internats à Soc Trang est "surpeuplé" en raison de la demande croissante des élèves de la communauté khmère.



"Mon plus grand souhait est que les enfants de la province puissent étudier jusqu'au bout afin de trouver un travail à leur convenance. De plus, je veux vraiment construire un centre d'apprentissage communautaire pour chaque commune et chaque quartier pendant mon temps de travail à l’Association d'encouragement aux études, ce pour améliorer sans cesse le niveau scolaire des habitants de la province", a-t-il conclu. À l’âge de 84 ans, le professeur Lâm Es prend encore à cœur ses cours de langue khmère dans certaines écoles de la province. – CVN/VNA