Hanoï (VNA) - Récemment, le South China Morning Post (SCMP) a suggéré "sept des plus beaux villages du monde que les touristes devraient visiter après la pandémie de COVID-19". Le village de Cát Cát à Sa Pa, province montagneuse de Lào Cai (Nord), figure dans la liste.



Le South China Morning Post a décrit Cát Cát, situé dans la vallée de Muong Hoa, comme d'"une beauté à couper le souffle". La beauté typique de ce village réside dans ses rizières en terrasses, ses maisons sur pilotis en bois et ses roues à eau pilant le riz.



La route menant au village est très intéressante pour les amateurs de trekking. L'endroit est à seulement 30 minutes à pied du centre de Sa Pa.



Les touristes seront impressionnés par les paysages pittoresques. Ils pourront facilement apercevoir des femmes assises devant leur métier à tisser avec des morceaux de brocart colorés, des enfants jouant avec des animaux de compagnie ou même du bétail.



En plus du brocart, les habitants du village de Cát Cát sont également réputés pour la confection de bijoux sophistiqués en argent ou bronze.



Le billet pour visiter le village est de 70.000 dôngs. Après l'épidémie, Sa Pa s’affirme comme l'une des destinations préférées des touristes vietnamiens.-CVN/VNA