À Phu Tho, les collines de thé de Long Côc revêtent leur manteau de brume

En errant sur les collines de théier, regardant les paysages magiques ou touchant les feuilles de théier vertes avec la brume matinale, on sent le vent frais et respire l'air frais, rien de mieux. Ce sont sûrement des moments de détente et de tranquillité pour vous permettre de commencer une nouvelle journée pleine d'excitation et de vitalité. Photo: vnexpress.net