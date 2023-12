À partir du 1er décembre, les transactions à partir de 400 millions de dôngs doivent être déclarées à la Banque d'État. Photo: VNA



Ainsi, à partir du 1er décembre 2023, les transactions d'une valeur de 400 millions de dôngs et plus doivent être déclarées à la Banque d'État.



Sont concernés les institutions financières et les individus exerçant des activités dans les secteurs non financiers spécifiés aux clauses 1 et 2 de l'article 4 de la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent 2022, notamment :



-Les institutions financières autorisées à exercer une ou plusieurs activités telles que dépôts, prêts, crédit-bail, services de paiement…



-Les organisations et les particuliers exerçant des activités dans les secteurs non financiers tels que le commerce de jeux d'argent, à savoir jeux électroniques, casino, loterie...

-Les organisations et particuliers fournissant des activités immobilières, à l'exception des activités de location et de sous-location immobilières et des services de conseil immobilier; le commerce de métaux précieux et de pierres précieuses; les services comptables; les services de notariat, juridiques… -VNA