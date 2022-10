Ninh Binh (VNA) - Une cérémonie de prière pour la prospérité du pays, le bonheur du peuple et la paix du monde et un échange d’informations sur la paix se sont tenus dimanche 16 octobre dans la province de Ninh Binh (Nord).



Cet événement a été organisé à la pagode Bai Dinh, commune de Gia Sinh, district de Gia Viên, par le Comité pour la paix du Vietnam en collaboration avec l'Église bouddhique du Vietnam de la province Ninh Binh.

Des délégués assistent à la cérémonie de prière pour la paix. Photo: VNA



Il s’incrit dans le cadre du programme d’éducation à la paix du Comité pour la paix du Vietnam, destiné à élever la prise de conscience des citoyens, notamment les jeunes, sur la paix et la culture de la paix.



A cette occasion, Uong Chu Luu, président du Comité pour la paix du Vietnam et le vénérable Thich Duc Thien, vice-président et secrétaire général du conseil d’administration de l’Église bouddhique du Vietnam (EBV) ont informé des défis actuels dans le monde, souligné la valeur de la paix et appelé aux efforts communs pour mettre fin aux conflits et à la souffrance. –VNA