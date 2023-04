Quy Nhon (VNA) – Les vacances du 30 avril au 1er mai seront le moment idéal pour les visiteurs de se prendre en photo près des rochers moussus de la plage de Nhon Hai, de profiter de la mer bleue, du sable blanc, du soleil doré et de déguster la cuisine locale lors d’un voyage à Quy Nhon (Centre).

La mousse verte pousse sur les rochers au pied du brise-lames de la commune de Nhon Hai (ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh). Photo : baoquocte.vn



De janvier à février (calendrier lunaire), la mousse verte pousse sur les rochers au pied du brise-lames de la commune de Nhon Hai (dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh, au Centre du Vietnam).

Le paysage ressemble a un tableau entre bleu, roches brun rougeâtre et vert mousse, qui charme les visiteurs. C’est également l’occasion pour les photographes professionnels d’explorer des angles uniques et de découvrir la beauté du pays et des habitants de Binh Dinh.

Moins célèbres que les autres destinations à Binh Dinh, les plages moussues de Nhon Hai sont encore calmes et paisibles.

La plage rocheuse moussue de Nhon Hai est apparue en 2019 après la construction d’un nouveau brise-lames dans la commune de Nhon Hai.

À cette époque, lorsque l’aube ou le crépuscule tombe, les visiteurs peuvent admirer la mousse sur les roches de Nhon Hai, qui leur fait comme un manteau vert chatoyant.

À Nhon Hai, vous pouvez vous promener, faire de la plongée et observer les récifs coralliens autour de l’île. Les coraux à Nhon Hai ont différentes formes et se trouve à une profondeur d’environ 1-2m.

En plus de cela, les visiteurs ont également la possibilité de découvrir la vie paisible du village de pêcheurs et de savourer la cuisine authentique de la région. Ils peuvent suivre les pêcheurs qui sortent dans des paniers pour pêcher le calmar sur l’île de Hon Kho, ou encore découvrir la beauté des falaises. – NDEL/VNA