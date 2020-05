L' aigle a été relâché dans la nature dans une aire de forêt de la zone touristique du lac de Tuyên Lâm, à Dà Lat. Photo: VNA

Lâm Dông (VNA) – Un aigle élevé en captivité a pris son envol, mardi 12 mai dans la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Centre dans le cadre des efforts visant à protéger cette espèce rare inscrite dans le Livre rouge du Vietnam.



L’oiseau de proie, pesant 1,5 kg, a été relâché dans une aire de forêt de la zone touristique du lac de Tuyên Lâm, dans la ville de Dà Lat, selon le Département des gardes forestiers de la ville de Dà Lat.



Il s’agissait du premier envol libre du roi des oiseaux offert à une famille vivant dans la rue Pasteur par ses amis et élevé en captivité depuis 2019 avant sa remise volontaire au département municipal.



Le relâcher dans la nature de le ce grand rapace planeur diurne contribue à la conservation et au développement de la faune sauvage, des aigles en particulier, dans les forêts de Dà Lat.



Le Vietnam abrite trois espèces d’aigles parmi lesquelles deux vivent dans les Hauts Plateaux du Centre, et un à Phu Quôc et Côn Dao dans le Sud. – VNA