Hai Phong (VNA) - Le Forum national du voyage s’est officiellement ouvert le 12 janvier dans le complexe touristique Flamingo Cat Bà, sur l'île de Cat Bà relevant du district de Cat Hai, ville portuaire de Hai Phong (Nord).

Des délégués lors du Forum national du voyage. Photo : baovanhoa.vn.

Le forum a vu la participation de centaines de délégués qui étaient des représentants du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, de l'Association du tourisme du Vietnam (VITA), de l’Association des voyagistes du Vietnam (VISTA) et des Associations touristiques des collectivités locales dans l’ensemble du pays ainsi que d’un grand nombre d'agences de presse et de médias.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président de VITA et président de VISTA, Vu Thê Binh, a déclaré que 2020 était une année spéciale avec l'éclatement de la pandémie de Covid-19 et ses destructions sans précédent qui ont fait reculer de décennies l'industrie du tourisme. Les pertes causées par la pandémie de Covid-19 n’ont pas pu être évaluées après un an. Le tourisme au Vietnam en 2020 a connu une baisse de près de 80% des visiteurs internationaux, 50% des touristes nationaux et 90% des visiteurs sortants, tandis que les revenus ont diminué de près de 60% par rapport à 2019.

Suivant les instructions du gouvernement, à la fois pour prévenir les épidémies et pour relancer et développer l'économie, les entreprises touristiques vietnamiennes, y compris les entreprises de voyage, ont activement mis en œuvre de nombreuses solutions pour rétablir l'industrie.

Vu Thê Binh a indiqué qu'en organisant le forum, la VITA souhaitait entendre les opinions des chefs de file de l'industrie, des experts et des dirigeants des entreprises de voyage pour trouver des solutions permettant à l'industrie du tourisme de surmonter rapidement les conséquences de la pandémie de Covid-19.

S'exprimant lors du forum, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a déclaré que le marché du tourisme intérieur est très important à l'heure actuelle et constitue une excellente source de revenus pour l'industrie du tourisme. Cependant, le vice-ministre a également souligné qu'il était nécessaire de segmenter le marché et de créer des produits spécifiques pour chaque groupe cible. Outre la restructuration, la recherche de marchés, la création de nouveaux produits, l'amélioration des ressources humaines est également un facteur important, a-t-il indiqué.

Lors du forum, les délégués ont assisté à deux séances de discussion sur les thèmes « Voyage au Vietnam - Solution 2021 » et « Voyage au Vietnam vers le futur ».

Lors de l'événement, ont été signées de nombreuses conventions de coopération entre l'Association du tourisme du Vietnam et le Comité populaire du district de Cat Hai, entre l'Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l'Association du tourisme de Dà Nang, et entre l'Alliance de stimulation de la demande touristique et Flamingo Holdings, ainsi qu’entre MICE Vietnam Travel Club et Flamingo Holdings. -VNA/NDEL