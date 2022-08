Le livre photo "Hanoi, Hanoi" de Minh Pham et Paola Boncompagni. Photo : NVCC/CVN

Hanoï (VNA) - Le livre photo Hanoi, Hanoi de Minh Pham et Paola Boncompagni vient d’être publié à Hanoï. Il recueille des perspectives uniques sur la capitale millénaire prises avec un simple iPhone par Minh Pham - un haut fonctionnaire de l'ONU.



"Chaque personne a son propre point de vue. Je veux ressentir Hanoï à travers les yeux, l'âme et la vie quotidienne de ses habitants. Par conséquent, j'ai tendance à me concentrer sur l'innocence des gens et les scènes de rue plutôt que sur les symboles de la ville", a déclaré Minh Pham, l’auteur du livre photo Hanoi, Hanoi.



Ce photographe amateur a pris ces photos en 2016, lors de courtes visites à Hanoï. À cette époque, il vivait au Myanmar et aux Philippines. Il y a un an et demi, il est retourné vivre à Hanoï, depuis, il a pu prendre plus de photos de la vie ici.



Avec ses photographies en noir et blanc, prises avec un iPhone, Minh voulait montrer l'âme des habitants de la ville millénaire.



Originaire de Hanoï, Minh Pham a vécu et travaillé dans de nombreux pays à travers le monde. Il s’est découvert une passion pour la photographie depuis 2016. Ce photographe amateur a publié un livre photo baptisé Mosaic Myanmar dans un but caritatif, faisant don de toutes les revenus de la vente de livres aux mères célibataires au Myanmar. Il continue de chérir sa passion pour la photographie dans son pays natal, tout en poursuivant toujours un but humanitaire puisque tous les bénéfices de "Hanoi, Hanoi" seront offerts aux victimes de l'agent orange/dioxine au Vietnam.



Les photos en noir et blanc capturent l'impression de Minh sur les gens, le rythme de la vie et les caractéristiques culturelles uniques de Hanoï. Les lecteurs ressentiront son sens de l'humour à travers ses perspectives uniques et ses légendes pleines d'esprit qui accompagnent chaque photo.



Le livre, publié par la Maison d’éditions Thê Gioi, est né du concept d'un nouveau Hanoï riche en découvertes et d'un vieux Hanoï, où se cache la nostalgie des parents de l'auteur. Le design de la couverture jaune s'inspire des anciens murs recouverts de mousse à Hanoï.



Deux Hanoï



Expliquant le titre du livre "Hanoi, Hanoi", Minh Pham a déclaré que le premier "Hanoï" est vu à travers les yeux d'une personne qui vient d’arriver au Vietnam. Le deuxième "Hanoï" commémore la vie de ses parents, originaires de cette ville millénaire.



"Je veux retrouver leur vie. Je veux imaginer le Hanoi dans lequel mes parents vivaient il y a des années. Je veux voir Hanoï à travers leurs yeux avant de m'habituer à la nouvelle ville", a-t-il partagé.



Tout au long des 90 pages de "Hanoi, Hanoi", l'auteur choisit une mise en page simple d'images et de légendes sur fond blanc. Minh Pham et sa collaboratrice écrivaine Paola Boncompagni, ont fait jusqu'à cinq tours de sélection avant de choisir les meilleures photos. Le livre est disponible en trois langues, vietnamien, anglais et italien, l'écrivaine Paola Boncompagni faisant la traduction italienne.



Les légendes des photos et les traductions en anglais et en italien sont soigneusement réalisées. En plus de Paola, Minh Pham a de nombreux conseillers vietnamiens et étrangers pour compiler les légendes de manière humoristique, permettant d’exprimer pleinement et d’une façon originale les émotions de l'auteur.



Minh Pham est un Américain d'origine vietnamienne qui a été haut fonctionnaire aux Nations unies. Il a travaillé à Madagascar, au Bhoutan, au Népal, au Sri Lanka, en Espagne, au Myanmar et au Laos. Il vit actuellement à Hanoï.-CVN/VNA