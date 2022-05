La cérémonie de fêter le 132e anniversaire du Président Ho Chi Minh dans la zone de son Monument dans le parc nommé République socialiste du Vietnam à Buenos Aires en Argentine. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En Argentine, le 19 mai, l'ambassade du Vietnam, en collaboration avec l'Institut culturel Argentine-Vietnam (ICAV), a solennellement organisé une cérémonie pour fêter le 132e anniversaire du Président Ho Chi Minh (19 mai) dans la zone de son Monument dans le parc nommé République socialiste du Vietnam à Buenos Aires.



S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Duong Quoc Thanh a passé en revue les étapes importantes de la vie révolutionnaire du Président Ho Chi Minh, affirmant que la pensée de Ho Chi Minh avait toujours été la "ligne directrice" des actions du Parti communiste et du gouvernement du Vietnam dans la cause de l’édification et du développement du pays.



La présidente de l'ICAV, Poldi Sosa, a tenu en haute estime les grandes contributions du Président Ho Chi Minh à la naissance du Vietnam.



Elle a affirmé que le Président Ho Chi Minh était un brillant exemple de patriotisme, une grande motivation pour la lutte des peuples opprimés dans le monde, pour la paix et la justice sociale.

Pour la même occasion, de nombreuses activités à la mémoire du Président Ho Chi Minh ont eu lieu le 19 mai dans la ville russe de Saint-Pétersbourg.

L'Institut Ho Chi Minh de la Faculté des études orientales de l'Université de Saint-Pétersbourg a organisé une offrande de fleurs à la statue de l'Oncle Ho sur le campus de l'école. Le Comité des affaires étrangères de Saint-Pétersbourg a tenu un séminaire sur le leader éminent du Vietnam. Le comité s'est coordonné avec le Comité de gestion du Vestige de la forteresse de Pavlovsk (Pierre et Paul) pour organiser un feu d'artifice pour célébrer l'anniversaire du Président Ho Chi Minh.

Auparavant, l'ambassade du Vietnam en Russie avait tenu une cérémonie d'offrande de fleurs au Mémorial du Président Ho Chi Minh à Moscou.

A l'avenue portant le nom Ho Chi Minh à la capitale Alger. Photo : VNA



Le même jour, l'ambassade du Vietnam en Algérie a organisé une cérémonie d’offrande de fleurs à la mémoire du Président Ho Chi Minh à l'avenue portant son nom à la capitale Alger. L'ambassadeur Nguyen Thanh Vinh a souligné la signification de l'avenue en honorant le grand leader du Vietnam ainsi que dans la promotion de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Algérie.

Le président du Comité populaire du quartier Raïs Hamidou, Djamel Belamou, a affirmé continuer à travailler en étroite collaboration avec l'ambassade du Vietnam en Algérie pour promouvoir les activités à la mémoire du Président Ho Chi Minh ainsi que pour la célébration des 60 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Algérie. -VNA