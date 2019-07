Conférence de presse sur festival des grottes de Quang Binh 2019. Photo: VNA



Quang Binh (VNA) - Le festival des grottes de Quang Binh 2019 aura lieu du 20 juillet au 20 août, offrant aux visiteurs de nombreuses opportunités de découvrir les mystères du spectaculaire système de grottes de la province côtière centrale.



Placé sous le thème "Quang Binh - mystères éternels", le festival biennal présentera un large éventail d'activités touristiques, culturelles et artistiques, a déclaré le directeur du Service provincial du Tourisme, Ho An Phong, lors d'une conférence de presse tenue le 2 juillet dans la ville de Dong Hoi.



De nouveaux produits et services touristiques seront notamment présentés lors du festival, tels que les vols touristiques sur le parc national de Phong Nha - Ke Bang, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003, la ligne aérienne reliant la ville de Dong Hoi à la ville côtière centrale de Da Nang, le parc d'Ozo Toptree, qui propose un parcours d'aventure surélevé au sommet de la cime des arbres, et le City Tour, qui permet aux visiteurs de découvrir des destinations prisées de Dong Hoi.



À cette occasion, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme se coordonnera avec le Comité populaire provincial pour annoncer la décision du Premier ministre sur l'approbation du plan de développement du parc national de Phong Nha - Ke Bang.



Une campagne de promotion du tourisme domestique sera lancée pendant le festival, offrant aux visiteurs des rabais de 10 à 20% sur tous les produits et services locaux.

Quang Binh est surnommé le "Royaume des grottes" avec des centaines de grottes de différentes tailles, ainsi que des paysages de montagne incroyables et de vastes plages.



Il abrite la grotte Son Doong, reconnue comme la plus grande et la plus belle grotte naturelle au monde par la World Records Union et la World Records Association.



Selon le Service provincial du Tourisme, Quang Binh a accueilli environ 2,45 millions de touristes, dont 133.000 étrangers, au cours du premier semestre, soit une hausse de 20% et de 31% respectivement par rapport à l'année précédente.



La province compte desservir 4,3 millions de visiteurs en 2019, dont 250.000 à 300.000 étrangers. -VNA