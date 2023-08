A la découverte de la réserve mondiale de biosphère de Nui Chua

La réserve mondiale de biosphère de Nui Chua dans la province de Ninh Thuan, d'une superficie de 106.646 hectares, est l’unique réserve de biosphère représentative de l'écosystème forestier aride au Vietnam et même en Asie du Sud-Est. Elle s'affirme de plus en plus comme une destination attrayante pour les touristes.