Ba Ria-Vung Tau (VNA) - L'île de Côn Dao, au large de la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau, possède une beauté mystérieuse et des paysages sauvages qui attirent un nombre croissant de visiteurs.

Les visiteurs peuvent prendre un canot d'une capacité d'environ 10 personnes et un guide pour découvrir de merveilleux paysages sauvages. Après environ 20 minutes, le canot arrive au-dessus des récifs coralliens de la région de Hon Bay Canh. Avec des gilets de sauvetage, des lunettes et un tuba, les visiteurs peuvent admirer les coraux et la faune associée en toute sécurité.