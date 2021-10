Hanoï (VNA) - Située à une altitude de 1.700 m, la falaise de Dieu - Vach da thân - dans la province montagneuse de Hà Giang (Nord), est l’un des endroits qui attirent de nombreux touristes.

Vue d'ensemble du col de Ma Pi Lèng et de la falaise de Dieu. Photo: Harper's Bazaar Vietnam

Vous devriez visiter une fois les magnifiques sites de Hà Giang, notamment le col de Ma Pi Leng, le canyon Tu San - le plus profond d’Asie du Sud-Est -, la rivière Nho Quê et vous serez émerveillés par leur beauté majestueuse.



Un autre endroit, moins connu, mérite le détour : Vach da thân ou la "falaise de Dieu", également connue sous le nom de falaise blanche. Elle est située le long de la route du col de Ma Pi Lèng, entre la commune de Pai Lung et la commune de Pa Vi, dans le district de Mèo Vac.



De magnifiques vues panoramiques



Le col de Ma Pi Lèng, qui fait partie des quatre plus grands cols de la région Nord-Ouest, est située sur la Nationale 4C, également connue comme la "route du bonheur" (Hanh phuc). Cependant, il existe un autre chemin menant au col de Ma Pi Leng que seules les motos peuvent emprunter. La falaise de Dieu est située le long de cet itinéraire peu connu. Cependant, vous ne pourrez y aller à moto que sur environ 3 km, après vous devrez marcher encore 2 km.



Le chemin est étroit, cahoteux et sinueux, avec d’un côté la falaise, de l’autre un abîme. Si y aller à moto vous effraie - et ceci est bien compréhensible -, vous devrez marcher les 5 km !

Le chemin de la falaise de Dieu dans la province de Hà Giang (Nord)

Vous devrez être très prudents car le lieu n’est pas sécurisé. Vous descendrez dans la vallée pour atteindre la montagne Cô Tiên. À un virage, vous tomberez sur l’observatoire surplombant le col de Ma Pi Lèng et la magnifique rivière Nho Quê. Après un repos bien mérité, vous continuerez le voyage pour voir la majestueuse falaise de Dieu.



Pour les habitants locaux, il s’agit d’un lieu sacré associé à une histoire d’amour légendaire. Pour les visiteurs, cet endroit est un lieu paradisiaque d’une force et d’une beauté époustouflantes.



Légende d’un bel amour



Il était une fois une fée qui planta une précieuse plante médicinale sur la montagne Cô Tiên. La plante avait la capacité de guérir toutes les maladies et de redonner la jeunesse. Cependant, la falaise était escarpée et couverte de nuages toute l’année et personne ne pouvait l’escalader.



Au pied de la montagne vivait un couple pauvre qui s’aimait beaucoup. Un jour, la femme tomba malade, il n’y avait pas de remède. Le mari décida de gravir cette falaise pour y chercher des plantes médicinales. Il tailla des milliers de pieux dans la falaise, étape par étape jusqu’au sommet. Il cueillit joyeusement des plantes et redescendit par un autre chemin. Curieusement, lorsqu’il atteignit le pied de la falaise, tous les piquets en bois disparurent. À l’endroit qu’il avait escaladé apparurent deux falaises blanches escarpées, une petite et une grande.



Les piquets de bois se transformèrent en gouttes d’eau qui tombèrent comme de la pluie du haut de la montagne. L’eau est très fraîche. On dit aussi qu’elles apportent de la chance à ceux qui en boivent. Le jour de la Fête du Têt, les montagnards locaux viennent au pied de cette falaise sacrée pour des cultes spéciaux. -CVN/VNA