Khanh Hoa (VNA) – La province de Khanh Hoa (Centre) possède de nombreuses attractions touristiques spirituelles célèbres telles que : la tour Thap Bà, la pagode Long Son, l’église Nui, la pagode Suôi Dô... Ces lieux attirent de nombreux touristes.

Touristes visitant la tour Ponagar. Photo: baokhanhhoa.vn





Mystère de la tour Thap Ba

Située sur la colline de Cù Lao, au bord de la douce rivière Cai, le site de Ponagar Thap Bà a une superficie de près de 18 hectares avec une architecture très unique, créant un complexe de monuments à la fois anciens, poétiques et mystérieux.

La tour Ponagar a été construite par l’ethnie Cham entre le VIIIe et le XIIIe siècle, pour vénérer la déesse Ponagar, la mère du pays cham. Chaque année, du 21 au 23 du 3ème mois lunaire, a lieu le festival de la tour Ponagar - un bien du patrimoine culturel immatériel national.

Pagode de Long Son

La pagode Long Son, également connue sous le nom de la pagode du Bouddha blanc, est située sur la route 23-10 (quartier Phuong Son, ville de Nha Trang) au pied de la colline Trai Thuy. Cet endroit a été choisi comme siège de l’église bouddhiste de la province de Khanh Hoa.



Particulièrement, au sommet de la colline de Trai Thuy, il y a une statue du Bouddha, construite en béton, de couleur blanche, majestueuse et imposante dans le ciel.

Dépassant plus de 133 ans de construction et de restauration, cette célèbre pagode attire chaque jour des milliers de visiteurs.

La statue du Bouddha à la pagode Long Son. Photo : dulich.petrotimes.vn



Église de montagne de Nha Trang

L’église de montagne, également connue sous le nom d’église de pierre, officiellement connue sous le nom de cathédrale de Nha Trang, est située au début de la rue Nguyên Trai et de la rue Thai Nguyên.

La construction de l’église a commencé en septembre 1928 et s’est achevée en mai 1933.

L’église a une structure solide avec de petits cubes de roche qui s’élèvent progressivement du bas vers le ciel bleu. L’église a un large dôme, des portes en forme de rose dans le style architectural gothique typique au cœur de la ville.



Ce qui est impressionnant c’est que l’église a 2 cloches en bronze fabriquées et fournies directement par la célèbre entreprise de cloches Bourdon Carillond (France).

Sur le clocher était montée une grande horloge à quatre faces orientées dans quatre directions. Bien qu’elle ait plus de 90 ans et qu’elle ait connu la pluie et le soleil, l’architecture unique de l’église de montagne reste intacte.

L’église en pierre de Nha Trang a une architecture classique et unique. Photo: TN



Pagode Suôi Dô - destination spirituelle

Pendant longtemps, la pagode Suôi Dô est devenue l’une des destinations touristiques spirituelles proches de la nature fréquentée par les touristes des quatre coins du pays.

Située à l’ouest de la chaîne de montagnes Hoàng Nguu, sur le territoire de la commune de Diên Toan (district de Diên Khanh), à plus de 15km de Nha Trang, la pagode Suôi Dô se trouve à mi-hauteur de la montagne, donc pour aller à la pagode, les visiteurs doivent franchir plus d’une centaine de marches en ciment escarpées.

Chaque année, les 8e, 18e et 28e jours du premier mois lunaire, des gens locaux et des touristes de partout du pays viennent à la pagode Suôi Dô pour prier pour la paix et la chance. Selon la population locale, la pagode Suôi Dô est assez sacrée. Par conséquent, à chaque fête, de nombreuses personnes viennent la visiter.

Le temple Am Chua

Am Chua est une œuvre architecturale religieuse vénérant Thiên Y An Na, dont l’origine est la déesse Ponagar.

Am Chua est situé sur la montagne Dai An dans le village de Dai Diên Trung, commune de Diên Diên, district de Diên Khanh.

Avec la tour Ponagar, Am Chua est l’un des deux lieux de culte les plus importants de Khanh Hoa.

Am Chua a des œuvres architecturales unique. Tous les autels du sanctuaire principal sont en bois précieux, sculptés de motifs délicats et uniques. Am Chua conserve encore deux ordinations royales décernées par les rois de la dynastie Nguyên.

Le festival annuel Am Chua a lieu du 1er au 3e jour du troisième mois lunaire, attirant des milliers de pèlerins. – NDEL/VNA