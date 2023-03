Hanoi (VNA) – L’Institut francophone international (IFI) et l’ambassade du Maroc au Vietnam proposent une visite virtuelle de la Porte du Maroc, monument historique d’architecture arabe. À ne pas manquer !

Les représentants inaugurent la visite virtuelle de la Porte du Maroc. Photo: CVN

La cérémonie de lancement de la visite virtuelle de la Porte du Maroc s’est déroulée le 24 mars à Hanoi. Elle a été co-organisée par l’Institut francophone international (IFI) relevant de l’Université nationale de Hanoi, l’ambassade du Maroc au Vietnam, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Institut d’études sur l’Afrique et le Moyen-Orient (IAMES) relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam.

La Porte du Maroc, également connue sous le nom de "Porte Vietnam - Afrique", "Porte permanente", "Porte immortelle" ou "Linh Quang Môn", constitue un vestige de la ferme étatique Vietnam - Afrique situé au pied de la montagne Ba Vi (district éponyme), à environ 40 km du centre-ville de Hanoi, témoignage de l’humanisme du Président Hô Chi Minh.

Elle a été construite en 1956 par des ralliés européens et africains, dont les Marocains qui étaient imprégnés des principes universels humanistes de tolérance du gouvernement et du peuple vietnamiens, et qui ont choisi de s’installer définitivement au Vietnam. Ce monument historique d’architecture arabe est devenu un témoin de la solidarité internationale anti-colonialiste. Il a été restauré en 2016 avec un soutien financier de l’ambassade du Maroc au Vietnam. Pourtant il reste méconnu des visiteurs étrangers mais aussi des Vietnamiens.

Entre technologie et culture

La visite virtuelle de la Porte du Maroc a été réalisée par l’IFI, avec le soutien de l’ambassade du Maroc et de l’AUF. Ce monument reflète une combinaison harmonieuse de la technologie, des sciences sociales, des sciences humaines et des arts.

La visite virtuelle de la Porte du Maroc.

La visite virtuelle de la Porte du Maroc a été conçue comme un produit audiovisuel multimédia unique, dans lequel les avantages de la technologie numérique sont complétés par un contenu culturel, comprenant de la musique, des images, du texte et des dialogues en trois langues (vietnamien, français et anglais).

"C’est le fruit des efforts de l’IFI et de ses partenaires, en particulier pendant la période COVID-19. Elle s’inscrit dans le cadre du programme de numérisation du patrimoine culturel de l’IFI. Il s’agit aussi l’un des produits pour célébrer le 62e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Maroc (27 mars 1961)", a déclaré Phùng Danh Thang, directeur de l’IFI, lors de la cérémonie de lancement de la visite virtuelle de la Porte du Maroc, le 24 mars à Hanoi.

L’IFI est une institution de recherche et de formation multidisciplinaire de haute qualité et une destination de premier plan pour les étudiants internationaux au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Outre la formation, la recherche et le transfert de produits sont des points forts de l’IFI. L’IFI n’est pas la première institution à s’être lancée dans la numérisation des vestiges culturels. Toutefois, l’école francophone a développé une approche différente et propre, en combinant harmonieusement deux termes qui pourraient être antinomiques : technologie et culture. Ses produits marquants sont entre autres des visites virtuelles de l’Opéra de Hanoi, du Musée de la province de Hung Yên, du banian et du temple La Tiên ; la conservation du patrimoine de Hanoi.

"C’est un honneur d’être devant vous aujourd’hui pour parler de la Porte du Maroc à Ba Vi, construite entre 1956 et 1960 par des soldats marocains avec des matériaux vietnamiens, inspirés du style architectural mauresque des villes impériales marocaines. Ce monument historique est un symbole de l’amitié forte et traditionnelle entre le Vietnam et le Maroc et un rappel de l’importance de préserver notre histoire et notre mémoire communes. Cet ouvrage témoigne de valeurs humaines précieuses", a affirmé l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi.

Il espère que "ce site historique ne restera pas inconnu, mais deviendra un lieu de pèlerinage pour les locaux et les touristes étrangers. La magnifique histoire qui se cache derrière mérite d’être connue et partagée". La visite virtuelle de la Porte du Maroc est disponible sur le site de l’IFI : http://ifi.vnu.edu.vn/portemaroco/en. – CVN/VNA