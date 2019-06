Hanoï (VNA) - Tenus par des passionnés, The Nest et GG Club sont deux cafés à Hanoï possédant chacun environ 300 jeux de sociétés.



Un peu excentré, ce café est situé à côté de plusieurs universités. C’est le repaire favori des étudiants vietnamiens passionnés de jeux depuis son ouverture, il y a 5 ans. Leur collection est effectivement impressionnante.



GG Club



Trois salles sont disponibles: une grande salle spacieuse au rez-de-chaussée, une terrasse et une salle disponible à la location au premier étage. Les barmans sont appelés Game Master: ils maîtrisent chacun environ 200 jeux sur les 300 disponibles. Nguyên Hoàng Son, Game Master, explique: "Je commence toujours par demander aux clients quels jeux ils connaissent. En fonction de ça, je saurais quel type de jeu chercher, et je pourrais leur proposer un jeu qui leur plaira. Le choix du jeu est déterminant pour passer un bon moment".



Le prix de location des jeux et des boissons est très correct. Il est également possible d’en louer pour jouer chez soi, ou d’en acheter sur place. Voici des exemples de jeux disponibles: Catane version Game of Throne (stratégie et gestion simple), Dixit (imagination et déduction), Codenames (association et communication) ou encore Mystérium (collaboratif). Chacun des jeux cités est mondialement connu, et été plusieurs fois primé.



The Nest - Board Game Coffee

L’entrée de The Nest. Photo: CVN/VNA



Situé dans le centre de Hanoï, à 2 mn à pied du lac Hoàn Kiêm, The Nest est plus un bar plus petit, mais disposant également d’une belle collection de jeux. Installé dans une ancienne villa française et fondé en 2017, c’est un endroit plus tourné vers une clientèle étrangère, de par sa situation centrale.The Nest accueille environ 20% à 30% de clients étrangers. Situé en hauteur, il dispose également de trois salles sur deux étages et d’une terrasse. L’intérieur, moins spacieux que le GG Club, est frais et agréable, d’un style épuré et lumineux. La carte est plus diversifiée: outre les cafés et jus de fruits, on peut notamment commander un virgin mojito, de la limonade ou des en-cas salés. Le personnel est également capable d’expliquer et de recommander des jeux, en fonction des envies de chacun.The Nest est situé au 4A Tràng Thi, Hàng Trông, à Hoàn Kiêm, Hanoï. Il est ouvert de 09h00 à 22h30 tous les jours.Le GG Club, situé au 15G Bùi Ngoc Duong, Bach Mai, Hai Bà Trung, Hanoï, est ouvert quant à lui de 09h30 à 23h00 tous les jours.Le prix des jeux varient entre 30.000 et 50.000 dôngs pour pouvoir y jouer durant toute une journée. La carte des boissons varie entre 30.000 dôngs et 65.0000 dôngs. Concernant les jeux sur place, environ 200 viennent d’Europe et des États-Unis, et 100 du Vietnam. Voici des exemples de jeu que l’on peut trouver: Unlock (logique, déduction et observation), Risk (guerre, stratégie), Munchkin (humour, affrontement et coopération) ou Small Word (conquête, fantasy).Ces cafés ne sont pas seulement fréquentés par des adolescents. En France, le profil type du joueur de jeux de société est un trentenaire urbain, plutôt CSP plus. Les jeux de société séduisent un large public. Quelques chiffres sont nécessaires pour appréhender l’ampleur du phénomène. On estime que ce marché représentait 475 millions d’euros en 2017 selon le cabinet NPD Group.En 2015 en France, plus de 1.000 nouveaux jeux sont sortis. L’immense majorité de ces nouveautés sont considérées comme "Modernes", en opposition avec les jeux dits classiques (comme les Echecs ou le fameux Monopoly). Aujourd’hui il existe une quantité impressionnante de types de jeu différent, en fonction de la complexité de la stratégie, de la présence ou non de hasard, de la durée de la partie et des mécanismes de jeu. On classe aussi en fonction de l’ambiance, du visuel, du scénario et du degré d’immersion. Enormément de combinaisons innovantes et passionnantes existent.L’univers des jeux de société aujourd’hui est riche et diversifié. Certains jeux sont très prenants et demandent concentration et stratégie, d’autre reposent sur la communication, l’imagination ou requièrent un esprit d’équipe. Dans tous les cas, vous risquez de passer un bon moment. N’hésitez pas à découvrir les bars à jeux de Hanoï: les règles se téléchargent facilement en français sur internet, et les serveurs parlent anglais. Cela peut-être aussi l’occasion de rencontrer des Hanoïens pendant une partie. -CVN/VNA