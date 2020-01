Hanoi (VNA) – Au fil de l’histoire de l’architecture vietnamienne, les habitations traditionnelles en bois se sont affirmées comme un choix approprié pour les conditions climatiques vietnamiennes.

Un artisan rabote les piliers. Photo: VNP

Nous sommes allés à l’atelier de Nguyên Giang, l’un des pionniers dans la restauration et le développement de l’artisanat de fabrication de maisons en bois. Passionné par l’architecture traditionnelle depuis son enfance, Giang a décidé d’étudier l’architecture. Il a réalisé sa première habitation en bois en 2004. Après plus de 10 ans, il en a conçues et construites plus de 20, du Nord au Sud du pays.