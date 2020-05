Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Assemblée nationale consacre toute la journée de travail du mercredi 27 mai pour discuter en ligne de la mise en œuvre des politiques et des lois sur la prévention et la lutte contre la maltraitance faite aux enfants. La séance de travail est retransmise en direct.

Avant le débat, les députés écoutent la présidente de la Commission de la Justice de l'Assemblée nationale Le Thi Nga présenter un rapport de la délégation de supervision de l'Assemblée nationale sur « La mise en œuvre des politiques et des lois sur la prévention et la lutte contre la maltraitance faite aux enfants ».

Le rapport comprend cinq parties : évaluation de la situation actuelle de la maltraitance faite aux enfants ; promulgation de politiques et de lois en la matière ; mise en œuvre de politiques et de lois ; causes, responsabilités et leçons tirées ; solutions et recommandations pour améliorer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre la maltraitance faite aux enfants dans l’avenir.

Selon ce rapport, jusqu'à présent, tous les enfants de moins de six ans bénéficient d'une assurance maladie gratuite de l'Etat ; près de 100% des enfants de moins d’un an bénéficient du Programme national de vaccination ; près de 100% des enfants de cinq ans vont à la maternelle ; la scolarité est gratuite pour les élèves du primaire dans les écoles publiques ; environ 90% des enfants de familles en situation difficile bénéficient de politiques d'assistance sociale…

Cependant, des problèmes se posent encore : nombre important d'enfants menacés de maltraitance, méthodes et astuces de maltraitance de plus en plus complexes et imprévisible, retard dans la promulgation de documents juridiques, manque de documents spécialisés, communication sur cette question laissant à désirer… - VNA