Le congrès a élu un nouveau comité exécutif de la VSAK avec 23 membres. Photo : VNA

Séoul (VNA) - L'Association des étudiants vietnamiens en République de Corée (VSAK) a organisé, le 23 avril, à Séoul, son 9e Congrès pour faire le bilan de ses activités pendant le mandat 2021-2023 et dresser son plan d’action pour le mandat 2023-2025.Lors du Congrès, Tran Thien Quang, président de la VSAK du 8e mandat, a souligné qu'au cours du dernier mandat, l'association a organisé avec succès de nombreux événements. La VSAK a également mobilisé des centaines de bourses pour étudiants et doctorants, connecté à un réseau d’assistance à la recherche d'emploi, aidant les étudiants à avoir plus de sources de soutien pendant l'épidémie de COVID-19.De plus, les étudiants vietnamiens en République Corée ces dernières années ont également eu beaucoup d'activités s’orientant vers le pays ancestral.Le congrès a élu un nouveau comité exécutif de la VSAK avec 23 membres. Nguyen Tran Hung, ancien chef du comité des sports et de la culture, membre du comité d'inspection du 8e mandat de la VSAK a été élu président de la VSAK du 9e mandat.Dans son discours de bienvenue, l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée Nguyen Vu Tung a partagé les difficultés rencontrées par des étudiants vietnamiens en ce pays et a répondu aux questions posées par des étudiants participant au congrès. L'ambassadeur vietnamien a souligné que le nouveau comité exécutif de la VSAK devrait maintenir une relation étroite avec l'ambassade afin de résoudre à temps les problèmes qui se posent, contribuant à faire de la VSAK un modèle pour les Associations des étudiants vietnamiens dans les pays.-VNA