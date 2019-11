Photo: thuongtruong.com.vn



Hanoï (VNA) - Lors des neuf premiers mois de l'année, la situation socio-économique de la province de Vinh Phuc (Nord) a connu un développement positif en tous domaines.

Grâce à l'amélioration du climat d'affaires, plusieurs nouvelles entreprises ont été crées. Le nombre d'entreprises participant aux secteurs du commerce, des services et du transport a augmenté. Plusieurs entreprises ont cherché à diversifier leurs produits.

Le total des revenus dans les ventes au détail de biens et de services en septembre est estimé à plus de 4.400 milliards de dongs (190,6 millions de dollars), soit une hausse de 10,41% par rapport à l'année précédente.

Au cours des neuf premiers mois de 2019, ce chiffre a atteint environ 38,16 milliards de dongs, soit une augmentation de 9,45% en glissement annuel.

Dans le même temps, l'indice des prix à la consommation (IPC) de Vinh Phuc a augmenté de 1,32% par rapport à la même période de 2018, son niveau le plus faible de ces quatre dernières années.

Cette hausse est imputable à la hausse des frais de soins de santé et d’éducation, à celle des prix de l’or et du dollar et à l’impact de la peste porcine africaine.