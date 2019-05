Les délégués participent au colloque international intitulé "65e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu: des perspectives internationales et domestiques". Photo: congly.vn



Hanoï (VNA) – Un colloque international intitulé "65e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu: des perspectives internationales et domestiques" a eu lieu les 2 et 3 mai à Hanoï.

L’événement a été organisé conjointement par l’Université des sciences sociales et humaines, l'Académie diplomatique du Vietnam, l'École supérieure des langues étrangères (Université nationale de Hanoi), l’Université française Paul-Valéry Montpellier III et l’ambassade de France au Vietnam.

Ce colloque scientifique international avait pour but de mettre en vedette le déroulement militaire et les liens entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire pendant et après la guerre.

Les participants ont analysé cette bataille aux niveaux local, international et transnational, outre souligné des perspectives de promotion des relations d’amitié, de coopération et de développement durable entre les localités.

Le prof. Dr. Pham Quang Minh a réitéré la préconisation de clôture du passé et d’orientation vers l'avenir du Vietnam et de la France, en rappelant la visite du président français François Mitterrand au Vietnam en 1993 - un événement qui avait contribué à ouvrir une nouvelle page pour les relations entre les deux pays.

Mohamed Berrah, ambassadeur d’Algérie au Vietnam, a partagé la sympathie et l'admiration du peuple algérien devant l’esprit de combat pour l'indépendance nationale du peuple vietnamien pendant la guerre. Il a exprimé la volonté de promouvoir la coopération avec le Vietnam et les pays francophones à l'ère de la paix.-VNA