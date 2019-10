La cérémonie de remise du titre des 63 paysans vietnamiens exemplaires en 2019. Photo: VNA



Hanoi, 13 octobre (VNA) – Soixante-trois paysans exemplaires ont été mis à l’honneur lors du 7e programme «Fierté des agriculteurs vietnamiens», tenu samedi 12 octobre à Hanoi dans le cadre des célébrations du 89e anniversaire de l’Association des paysans vietnamiens.

Il s’agit des paysans ayant obtenu de grands succès dans la production agricole, dans l’édification de la nouvelle ruralité, dans le maintien de la sécurité et de la défense nationale.

L’événement était organisé par l’Association des paysans vietnamiens, en collaboration avec la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, les ministères de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Industrie et du Commerce.

Cet événement permet d’encourager à temps les paysans exemplaires et l’instauration d’une agriculture moderne, s’est félicitée Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et cheffe de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti.

Tout le système politique doit accompagner les agriculteurs pour favoriser leur accès au progrès scientifico-technologique et multiplier les modèles de coopérative à succès, a-t-elle indiqué.

Les antennes de l’Association des paysans vietnamiens devraient continuer à rénover leurs modes de fonctionnement pour mieux assumer le rôle de représentant des agriculteurs, a-t-elle ajouté. – VNA