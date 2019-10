La "mua xoe", une danse traditionnelle Thai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Près de 600 artisans et artistes appartenant à l'ethnie Thai venus des provinces de Son La, Lai Chau, Yen Bai, Thanh Hoa et Dien Bien devraient participer au 2e festival culturel Thai prévu à Dien Bien du 18 au 20

L'information a été révélée par la directrice du Département de la culture ethnique du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Thi Hai Nhung, lors d'une conférence de presse tenue à Hanoï.



L'événement vise à préserver et promouvoir la culture Thai en cette période d'intégration et de développement.

Divers événements culturels, sportifs et touristiques seront organisés, dont la présentation des costumes traditionnels, d'activités culturelles et la promotion des produits touristiques locaux.

Les visiteurs pourront également se familiariser avec les techniques de tissage de brocart et prendre part à des jeux traditionnels tels que marche avec des échasses, tires à l'arbalète et à la corde.

Ils pourront aussi admirer la "mua xoe", une danse traditionnelle Thai reconnue patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. -CPV/VNA