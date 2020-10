Hanoi (VNA) - Le 5ème Forum des agriculteurs vietnamiens s’est déroulé à Hanoi mardi 13 octobre.

Le président de l’Association des agriculteurs du Vietnam Thào Xuân Sùng. Photo: Petrotimes.vn

Co-organisé par l’Association des agriculteurs du Vietnam, le ministère des Sciences et des Technologies et la Banque d’État, il avait pour thème «Capital et Technologie, interactions entre les six acteurs : le gouvernement, l’agriculteur, le scientifique, l’entreprise, la banque et le distributeur».

Les participants ont réfléchi à la possibilité de rendre l’agriculture vietnamienne plus respectueuse de l’environnement, plus compétitive et plus productive.

L’idéal étant d’instaurer une agriculture biologique et circulaire. Lors de son discours d’ouverture, le président de l’Association des agriculteurs du Vietnam Thào Xuân Sùng a insisté sur la nécessité de permettre aux agriculteurs de se doter, moyennant un coût raisonnable, de nouvelles technologies de production. - VOV/VNA