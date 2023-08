Le président Vo Van Thuong rencontre la présidente singapourienne Halimah Jacob le 5 mai 2023 à Londres. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam et Singapour ont officiellement établi le 1er août 1973 leurs relations diplomatiques. Au cours de ces 50 dernières années, les relations entre les deux pays se sont considérablement développées, de manière dynamique, récoltant de nombreux succès et offrant encore de nombreuses perspectives pour un avenir encore plus prometteur.

En 1973, Singapour était l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam après la signature de l'Accord de Paris et en 2013, Singapour est devenu l'un des premiers pays de l'ASEAN à établir le partenariat stratégique avec le Vietnam, ouvrant ainsi une nouvelle ère de coopération mutuellement bénéfique, respectueuse et fiable entre les deux pays.

Depuis l'établissement de leur partenariat stratégique en septembre 2013, les relations entre le Vietnam et Singapour se sont approfondies dans les cinq piliers que sont la politique, l'économie, la sécurité et la défense, d'autres domaines, et le renforcement de leur coopération dans les forums internationaux multilatéraux.

La coopération entre les deux pays à travers tous les canaux du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'organe législatif, ainsi que dans d'autres domaines spécialisés, est continuellement promue.

Les deux pays ont coordonné étroitement au sein des forums régionaux et internationaux, contribuant activement à promouvoir la connectivité régionale, à réduire l'écart de développement et à améliorer la capacité de réponse efficace et rapide aux défis émergents. Ils ont également travaillé étroitement au sein de l'ASEAN pour renforcer constamment leur rôle et position au sein du bloc, ainsi que dans le monde.



La coopération en matière de défense et de sécurité entre le Vietnam et Singapour est de plus en plus renforcée. Les deux parties maintiennent des échanges de haut niveau, ainsi que des mécanismes de dialogue et de coopération annuels existants. Elles partagent régulièrement leurs points de vue sur les questions de sécurité stratégique dans la région, notamment la question en Mer Orientale.



Malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral a atteint 8,3 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 23,3% en glissement annuel, et plus de 9 milliards en 2022 ( 10%).

En ce qui concerne les investissements, jusqu'au juin dernier, Singapour se classe 2e parmi les 143 pays et territoires investissant au Vietnam, avec plus de 3.200 projets et 73,4 milliards de dollars de capitaux enregistrés.

Les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) sont le symbole de la coopération économique entre les deux pays. Photo: VNA



Les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) sont le symbole de la coopération économique entre les deux pays. Actuellement, il existe 12 VSIP dans 9 villes et provinces du Vietnam. Les VSIP sont opérationnels avec un taux d'occupation élevé, attirant un investissement total de 17,6 milliards de dollars et créant directement près de 300.000 emplois.

En outre, la coopération bilatérale dans d'autres domaines tels que le transport, le secteur financier et bancaire, l'éducation et la formation, l'environnement, etc. ne cesse d'être renforcée.

A ce jour, la communauté vietnamienne à Singapour compte environ 13.000 personnes et joue un rôle de passerelle pour l'amitié entre les deux peuples. -VNA