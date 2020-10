Hanoi (VNA) - Au 18 octobre, 50 des 67 organisations du Parti de provinces et villes de ressort central ont organisé avec succès leur Congrès du Parti, mandat 2020-2025. Les congrès ont élu 2.468 membres aux Comités du Parti, dont 400 femmes, soit 16,20%.

Hoang Thi Thuy Lan réélu secrétaire du Comité du Parti de la province de Vinh Phuc. Photo: VTV

Selon la Commission centrale de l'organisation du Parti, les congrès ont élu 2.468 membres aux Comités du Parti, dont 798 membres (32,33%) élus pour la première fois. Le nombre total de membres élus du Comité permanent est de 704, dont 220 pour la première fois.La proportion de jeunes, de femmes et de minoritaires ethniques participant au comité exécutif dans de nombreuses localités a atteint ou dépassé l'objectif fixé. Plus précisément, il y a 400 femmes (soit 16,20% du total) élus aux comités exécutifs du Parti. En particulier, il y a 27 organisations du Parti, le taux de femmes dans le comité exécutif atteint plus de 15%. Notamment, le Comité du Parti de la province de Tuyen Quang compte le plus grand nombre de femmes, représentant 29% (le niveau le plus élevé du pays à ce jour).L’âge moyen des membres du comité exécutif est de 48 ans. 167 membres ont moins de 40 ans (soit 6,76%). Le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a la plus forte proportion de jeunes (23%) dans le pays.Parmi les membres des Comités du Parti, 273 sont issus des minorités ethniques, représentant 11,06%, en particulier, la province de Hoa Binh a atteint le plus fort taux avec 69%.En particulier, le niveau des membres des Comités du Parti de mandat 2020-2025 est supérieur à celui du mandat précédent, avec 1.372 titulaires d'une maîtrise (55,59%), 211 d'un doctorat, 17 professeurs et professeurs agrégés. - CPV/VNA