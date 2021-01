3e Congrès national du Parti: édifier le socialisme au Nord et réunifier le pays

Au cours des 16 années (1959-1975), surmontant de nombreuses difficultés et sacrifices, les soldats de Truong Son, les jeunes volontaires et les citoyens ont construit la piste légendaire de Truong Son, également nommée "piste Ho Chi Minh", sous la pluie de bombes, apportant une grande contribution à la victoire contre les impérialistes américains, et devenant un symbole de l'héroïsme révolutionnaire du Vietnam au XXe siècle. (Photo: VNA)