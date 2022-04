Hanoi (VNA) - Après deux ans de récession à cause du COVID-19, le secteur touristique du Vietnam est aujourd’hui à la relance. La demande des circuits, billets d’avion et combos de villégiature sont en forte hausse ce mois-ci.

Vietnam Airlines se concentre sur l'augmentation de la charge sur les lignes intérieures qui attirent les touristes. Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN



Selon les statistiques, au cours des 3 premiers mois de cette année, le nombre de touristes domestiques a atteint environ 26,1 millions et celui des touristes internationaux, 22.358 apportant 111,18 billions de dôngs de revenu au total.



Des compagnies aériennes comme Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO prévoient d'augmenter le nombre de vols de 10% par rapport à la même période de 2019 (avant l’épidémie de COVID-19 au Vietnam).



Plus précisément, du 28 avril au 4 mai, Vietnam Airlines et VASCO vont opérer 2.000 vols avec près de 395.000 sièges ; Pacific Airlines proposera plus de 270 vols, équivalent à près de 51.000 sièges.



L'augmentation des vols se concentre sur les lignes reliant Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville à des destinations touristiques telles que Dà Nang, Quy Nhon, Dà Lat, Nha Trang, Phu Quôc, Côn Dao...



À côté de l’augmentation des vols internationales, les compagnies aériennes prévoient également d'ouvrir de nouvelles lignes vers l'Inde, ou de connecter des liaisons internationales vers Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc.



Au premier trimestre 2022, Vietnam Airlines a transporté près de 3 millions de passagers, son chiffre d'affaires consolidé était estimé à 11.200 milliards de dôngs. Pendant la période des congés du 30 avril au 1er mai, parallèlement à l'augmentation des vols intérieurs pour répondre à la demande des passagers et accueillir le pic estival, la compagnie aérienne prévoit de reprendre 7 liaisons domestiques et internationales.

Afflux de visiteurs au complexe des Temples des rois Hùng à Phu Tho (Nord). Photo : VNA/CVN

La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) a indiqué qu'à l’occasion de la Journée de libération du Sud (30 avril) et de la Journée internationale du travail (1er mai), en dehors des trains Thông Nhât en service sur la ligne Nord-Sud, elle mettra en service près de 50 trajet de plus afin de lier Hanoï et Hô Chi Minh-Ville avec d’autres localités.



Le président du conseil d'administration de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, a déclaré qu'au cours des trois premiers mois de cette année, l'industrie aéronautique a repris les vols domestiques et les activités de transport de passagers internationaux à partir du 15 mars. Malgré cette reprise, des défis importants restent d’actualité : bon nombre de vols internationaux doivent changer d’itinéraire à cause du conflit russo-ukrainien et les prix élevés du carburant continuent d'exercer une pression sur les coûts des opérations aériennes.



Forte demande pour les vacances du 30 avril



Depuis le 15 mars, date à laquelle le Vietnam s'est officiellement rouvert au tourisme, les agences de voyages ont officiellement repris leurs activités dans toutes les provinces.



Selon les statistiques de la plateforme de réservation Agoda, les nombreux complexes touristiques à Sa Pa et Lào Cai sont déjà pleins à 90% pour la nuit du 30 avril au 1er mai. C’est le cas du Topas Ecolodge, du Sapa Jade Hill Resort, de l'hôtel central Eden Boutique, Muong Hôtel Hoa View...



Trân Thanh Thuy, vice-président de l'Association du tourisme de Sa Pa (Lào Cai), a déclaré que les hôtels du segment haut de gamme dans la province sont très demandés : jusqu'à 70% des chambres sont réservés les week-end.



De même, de nombreux hôtels près de la plage à Nha Trang, Khanh Hoà, Vung Tau sont également déjà pleins à 90% pour le 30 avril et le 1er mai, selon les statistiques de Booking.com.



Selon Nguyên Vu Khac Huy, vice-président de l'Association du tourisme de Kiên Giang, les congés du 30 avril et du 1er mai sont ''la période dorée'' qui permettra certainement l'industrie touristique de se relancer après deux ans d'"hibernation" pour lutter contre la pandémie. - CVN/VNA