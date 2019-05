Photo : dulichbiencualo.org/



Hanoï (VNA) - Lors des jours fériés du 30 avril et du premier-mai, la plage de Cua Lo aurait accueilli plus de 400.000 touristes.



À 300 km de Hanoï, la plage de Cua Lo, chef-lieu du même nom (ville de Vinh, province de Nghê An, Centre) s'étend sur une dizaine de kilomètres. Bordée d’une vaste pinède, cette plage de sable blanc donnant sur des eaux turquoises est sans conteste l'une des plus belles du Centre du Vietnam.



Se rendre à Cua Lo n’est pas compliqué : en train, en voiture ou en avion, les touristes n’ont que l’embarras du choix. Plusieurs circuits sont organisés dans les environs comme Kim Liên (Nam Dàn), la place Hô Chi Minh (ville de Vinh), la forêt protérozoïque de Pu Mat...



Les amoureux de la nature ne seront pas déçus, avec les diverses excursions proposées vers les îles Ngu, Mat, la possibilité de séjourner dans le complexe touristique écologique de Cua Hôi... Pour le tourisme culturel et/ou religieux, les lieux de culte sont légion. Parmi lesquels les pagodes Song Ngu, Lô Son, les temples Van Lôc, Thu Lung, etc. En outre, les jeux de bord de mer, les visites dans les villages de métiers sont autant d’occasions de mieux connaître Cua Lo.-VNA