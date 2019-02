Le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyen Duc Chung (debout) lors de la réunion de préparation de la rencontre Etats Unis-Corée du Nord. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Chaque habitant sera un messager pour représenter Hanoï : amicale, hospitalière, digne du titre « Hanoï, ville de la paix ».

Cette annonce a été formulée le 24 février par le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyen Duc Chung lors de la réunion avec les services, les branches et les autorités municipales sur les préparatifs du 2e sommet entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) prévu les 27 et 28 février à Hanoï.

C’est aussi une occasion pour adresser un message au monde: le Vietnam est en voie de développement, d’intégration et constitue une destination idéale pour des visiteurs étrangers, a-t-il poursuivi.

Pour l’heure, tous les préparatifs de ce sommet sont prêts en principe.

Mettant en place les directives du Premier ministre pour les ministères, les branches, les localités concernant les préparatifs au service dudit sommet, le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyen Duc Chung les a demandé de déployer activement des mesures pour cet événement important.

Auparavant, le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyen Duc Chung, le vice-ministre de la Sécurité publique, Bui Van Nam et des représentants des organes du ressort central et de la ville de Hanoï ont inspecté le Centre international de presse du Vietnam pour le 2e sommet États-Unis-RPDC à 91, rue Tran Hung Dao dans la capitale.

Hanoï est prête pour ce sommet ainsi que pour les activités connexes. En ce sens, le Vietnam souhaite contribuer à la paix et à la stabilité dans le monde. En particulier, le Vietnam peut tout à fait répondre à tous les standards d’organisation dudit sommet depuis la sécurité, la logistique en passant par la réception. -VNA