Hanoi (VNA) - Selon les informations de l’organisme dépositaire des titres du Vietnam (VSD), en juin 2021, 297 nouveaux investisseurs étrangers ont obtenu des codes d’opération sur actions.

Plus précisément, en juin 2021, le VSD a émis des codes de négociation d’actions à 297 investisseurs étrangers et organisations économiques à participation étrangère détenant plus de 50% du capital social, y compris 17 organisations et 280 individus.

En outre, le VSD a approuvé la modification des informations de 63 investisseurs étrangers (24 organisations et 39 individus), l’annulation des codes de négociation d’actions pour sept investisseurs étrangers (quatre organisations et trois individus).

Le nombre actuel de codes de négociation de titres est de 38 613, dont 4 953 organisations et 33 660 individus. – NDEL/VNA