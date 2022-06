Hanoi (VNA) - Les officiels de haut niveau (SOM) de l’ASEAN et de la Chine ont effectué en ligne, vendredi, 10 juin, leur 28e consultation annuelle.

Lors de la 28e consultation annuelle entre l'ASEAN et la Chine. Photo : VNA

L'ASEAN salue les propositions de coopération de la Chine qui devraient être mises en œuvre dans un avenir proche dans des domaines tels que la réduction de la pauvreté, le développement des ressources humaines, l'augmentation des bourses de formation, la sécurité alimentaire, l'énergie propre et le développement durable…

Le chef de la délégation SOM ASEAN de Chine Wu Jianghao a réaffirmé que l'ASEAN était une priorité importante dans la politique extérieure de voisinage que la Chine soutient pour le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale, s'engage à soutenir l'ASEAN dans la construction de la Communauté, la promotion de son image et de sa voix dans les régions et les forums internationaux.

Les deux parties ont décidé de concrétiser leur partenariat stratégique intégral en renforçant la coopération dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, la Chine ayant promis d’accorder 150 millions de doses de vaccin à l’ASEAN.

Les deux parties ont également convenu de rouvrir rapidement leurs frontières pour relancer les échanges économiques et faciliter l’accès des entreprises aux marchés réciproques, mettre en œuvre l’accord de libre-échange ASEAN-Chine et l’accord de partenariat économique global régional.

Lors de la réunion, l'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de la délégation SOM ASEAN du Vietnam, a souligné que l'ASEAN et la Chine, en tant que partenaire stratégique intégral, doivent travailler en étroite collaboration pour renforcer et approfondir le partenariat et la coopération de manière substantielle, efficace et mutuellement bénéfique, contribuant efficacement aux efforts de réponse à la pandémie et favorisant la reprise vers un développement durable, pour la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde.

Il a souligné que l'ASEAN et la Chine devaient utiliser efficacement la relation nouvellement améliorée et faire face conjointement et efficacement aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels dans le contexte complexe actuel.

L'ambassadeur Vu Ho a exhorté l'ASEAN et la Chine à continuer à renforcer le dialogue, instaurer la confiance, promouvoir la coopération pour des avantages mutuels, l'égalité et le respect mutuel, faire respecter le droit international, afin de garantir un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, facilitant une réponse efficace aux défis existants et émergents.

L'ambassadeur Vu Ho a affirmé que l'ASEAN continue de se coordonner étroitement avec la Chine pour mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des partis en Mer Orientale et s'efforcer d'élaborer un code de conduite en Mer Orientale substantiel, efficace et efficient conformément aux droits internationaux, dont la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer de 1982 (CNUDM), pour s'efforcer conjointement pour la paix, la coopération et le développement en Mer Orientale. - VNA