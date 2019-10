La cérémonie pour honorer des hommes d’affaires et des entreprises exemplaires du delta du Mékong au cours de l'année 2019. Photo: baovinhlong



Cân Tho (VNA) – La Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam à Cân Tho (VCCI Can Tho) a organisé lundi dans la ville de Cân Tho (Sud) une cérémonie pour honorer des hommes d’affaires et des entreprises exemplaires du delta du Mékong au cours de l'année 2019.

La VCCI a remis le titre «Grue d’or» aux 27 entreprises qui ont le plus contribué au développement socio-économique du delta du Mékong et du pays, dont six de Cân Tho.

En outre, 28 entreprises ont reçu le titre d'« Entreprise exemplaire du delta du Mékong de 2019 », et 53 hommes d’affaires se sont vu décerner le titre d'« Homme d’affaire du delta du Mékong de 2019 ». -VNA