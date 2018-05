Transformation du thon destiné à l'exportation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Depuis le début de l’année, les exportations nationales des produits aquatiques se sont chiffrées à 2,4 milliards de dollars, soit une hausse de 13% en variation annuelle, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Les Etats-Unis, le Japon, la Chine et la République de Corée sont les 4 plus grands marchés à l’export des produits aquatiques vietnamiens, représentant 52% des exportations au premier trimestre. La plus forte croissance concerne les Pays-Bas (55,7%), la Chine (+44,6%), le Royaume-Uni (+33,8%).

Entre janvier et avril, les importations de ces produits sont estimées à 536 millions de dollars, en hausse de 27,4% sur un an.

Rien qu’en avril, les exportations des produits aquatiques du Vietnam ont atteint de 650 millions de dollars et les importations, de 130 millions de dollars.

Grâce aux conditions climatiques favorables, des troupes de poissons apparus sont très nombreux. Ainsi, le rendement à la pêche des poissons a-t-il fortement augmenté. – VNA