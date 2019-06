Une grande variété d'activités significatives aura lieu à l’occasion du 20e anniversaire de son titre "Ville pour la paix". Photo: vnexpress

Hanoï (VNA) - Une cérémonie aura lieu le 13 juillet dans le jardin Ly Thai To dans la capitale de Hanoï, à l’occasion du 20e anniversaire de son titre "Ville pour la paix" (16 juillet 1999-2019).



Une grande variété d'activités significatives aura lieu à cette occasion, dont un festival culturel consacré à la paix, qui proposera deux représentations sur le thème "J’aime Hanoi" et "Illuminer la paix", prévu les 13 et 14 juillet.



Des organisations internationales et des ambassades présenteront certaines de leurs facettes culturelles et des produits touristiques lors d’un événement intitulé "Village de l’amitié", dans la rue Le Thach. Les visiteurs découvriront également des patrimoines culturels immatériels du Vietnam.



Des expositions de photos consacrées aux "Hanoïens civilisés et élégants" ainsi qu'aux efforts de la capitale en faveur de la paix s'ouvriront en juillet et septembre, respectivement. Dans le même temps, un festival de mélodies véhiculant les valeurs de paix et d'amitié entre les nations, sur le thème "Échos de la ville pacifique", aura lieu en octobre.



En outre, le Comité populaire municipal a demandé à des agences d’organiser des activités en association avec des mouvements d’émulation patriotique et la coopération internationale, au bénéfice de l’industrialisation et de la modernisation du pays et de la ville. - CPV/VNA