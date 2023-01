A l'occasion du Nouvel An lunaire 2023, l'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery a eu une rencontre avec la presse. Photo: Thi Uyên

Hanoï (VNA) - L'année 2023 marque une étape particulière dans les relations de coopération entre le Vietnam et la France lorsque les deux pays célébreront le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique.

A l'occasion du Nouvel An lunaire 2023, l'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery a eu une rencontre avec la presse pour partager les acquis de la coopération entre les deux pays au cours de ces dernières années.

Revenant sur l'année écoulée, l'ambassadeur Nicolas Warnery a indiqué que 2022 a été l'année où la France et le Vietnam ont fait des efforts pour mettre en œuvre des politiques pour revenir à une nouvelle vie normale le plus rapidemen possible après l'impact de la pandémie du COVID-19. Le temps passé témoigne de la solidarité du Vietnam et de la France dans la lutte contre l'épidémie. Au début de la pandémie, le Vietnam a envoyé un grand nombre de masques en France, plus tard la France a également donné au Vietnam des millions de doses de doses de vaccins. Et maintenant, bien que le COVID-19 existe toujours, les deux pays ont contrôlé la maladie et ramené la vie des gens à la normale.

Ce dernier temps, des réunions de haut niveau entre les deux pays ont été maintenues telles que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en France en novembre 2021 et celle du Président du Sénat de la République française Gérard Larcher au Vietnam en décembre 2022. Ces visites témoignent de l'étroite relation diplomatique et contribuent au maintien des projets menés entre les deux pays.

Évoquant les domaines prioritaires de coopération entre les deux pays dans les temps à venir, l'ambassadeur Nicolas Warnery a indiqué qu'une particularité des relations entre la France et le Vietnam est la promotion et le soutien des hauts dirigeants et l'étroite amitié entre les deux peuples. Ce sont ces facteurs qui aident à construire une relation durable, et en même temps à ouvrir de nouvelles directions de coopération à l'avenir, en particulier dans les domaines prioritaires.

Tout d'abord, dans le domaine économique, l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) est officiellement entré en vigueur le 1er août 2020, ouvrant de grandes opportunités et perspectives. Il s'agit d'un moment particulièrement important dans le partenariat de coopération intégrale entre le Vietnam et l'UE, le Vietnam et la France en particulier. C’est une étape importante pour développer davantage la coopération entre les deux pays, contribuant à réduire le déficit de la balance commerciale. L'ambassadeur souhaite que de plus en plus de produits français entrent au Vietnam. Actuellement, l' Hexagone ne se classe qu'au 23ème rang des pays exportateurs vers le Vietnam et Paris souhaite améliorer cette situation. En termes d'activités d'investissement, la France est actuellement classée 3ème parmi les pays européens investissant au Vietnam - c'est une assez bonne position pour développer des potentiels entre les deux pays.

L'ambassadeur Nicolas Warnery est très impressionné par l'atmosphère particulière à l'occasion du Têt au Vietnam. Photo: Thi Uyên

Autre domaine prioritaire selon l'ambassadeur Nicolas Warnery, est la transition énergétique. Il s'agit d'un domaine à fort potentiel de développement pour résoudre les défis du changement climatique. Ces dernières années, les deux pays ont mis en œuvre de nombreux projets dans le but de limiter l'utilisation des énergies fossiles et de passer aux énergies renouvelables.

Le troisième domaine prioritaire est la coopération dans la défense. C'est un domaine qui est toujours intéressé et promu par les dirigeants des deux pays. L'ambassadeur a espéré que dans les temps à venir, les relations de défense entre le Vietnam et la France continueront d'être promues, devenant de plus en plus efficaces et substantielles, sur la base de leur adéquation aux besoins et aux conditions réelles de chaque partie.

Parlant de coopération culturelle, l'ambassadeur de France a déclaré qu'il s'agit d'un domaine de coopération à long terme et qu'il existe une longue histoire de coopération entre les deux pays. En particulier, l'Institut français de Hanoï est l'un des ponts culturels. A l'approche du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France, de nombreuses activités culturelles se tiendront non seulement dans les grandes villes mais aussi dans de nombreuses localités à travers le pays.

Un autre secteur qui est également très important dans la coopération culturelle est l'enseignement du français, en aidant les étudiants à bien parler français. Selon l'ambassadeur, la promotion de l'enseignement de la langue française, notamment dans les classes bilingues, contribuera à resserrer les liens entre les deux peuples.

Concernant les activités diplomatiques du Vietnam, l'ambassadeur de France a déclaré que le Vietnam a montré sa positivité et son dynamisme. Malgré la crise sanitaire, le Vietnam a toujours été actif et proactif dans la participation aux affaires régionales et mondiales communes, dont les conférences et séminaires en ligne bien organisés.

Partageant sur ses sentiments du Nouvel An lunaire au Vietnam, l'ambassadeur a dit qu'il était très impressionné par l'atmosphère particulière à l’occasion du Têt. C'est une atmosphère animée dans chaque famille ou dans chaque rue les jours précédant le Têt. Mais ce n'est qu'après le réveillon que l'atmosphère devient calme, surtout le premier jour du Têt. Les gens vont chez les uns et les autres pour célébrer le Nouvel An. Il a également été très impressionné par les scènes du Têt en particulier les pêchers exprimant le souhait d'une belle nouvelle année. Et il est également intéressant de noter que les Vietnamiens ainsi que certains pays ont choisi des animaux pour représenter les années, au lieu de simples nombres.

A l'occasion du Nouvel An lunaire du Chat, l'ambassadeur Nicolas Warnery a adressé au peuple vietnamien ses vœux d'une année paisible et prospère. En particulier, l'année 2023 marque une étape particulière dans les relations de coopération entre le Vietnam et la France, car les deux pays célèbreront le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique. Il a émis le souhait que les relations de coopération entre les deux pays ne cesseront de se renforcer et de se développer. -CPV/VNA