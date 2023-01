Le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung (photo: Vo Hai/VNExpress)

Hanoï (VNA) - Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales vise une réduction du taux de pauvreté multidimensionnelle comprise entre 1 et 1,5% cette année, soit au même rythme que les années précédentes.



La réduction du taux de pauvreté parmi les minorités ethniques devrait être plus rapide, de l’ordre de 3% par an, et dans les districts les plus démunis, de 4%.

Le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, a déclaré: «Tout le système politique doit se mobiliser, mais le plus important est que les populations encore pauvres fassent des efforts, elles-mêmes. L’État ne devra plus se contenter de leur apporter des aides financières ou matérielles, mais devra promulguer des politiques d’assistance sans condition et de prêt à condition, pour aider ces populations à s’en sortir. L’essentiel sera de créer des emplois et donc de permettre à ces populations d’avoir des revenus stables. L’objectif est qu’en 2025, toutes les familles pauvres puissent avoir un logement solide, accèdent à l’eau propre et ne souffrent plus de malnutrinition infantile».



Le 18 janvier 2022, le Premier ministre a validé le programme national de réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025, qui vise à améliorer la qualité de vie dans les zones les plus démunies du pays.-VOV/VNA