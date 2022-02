Des jeunes vietnamiens transportent des produits de première nécessité aux habitants dans les régions touchées par l'épidémie de COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Conformément au thème de la présidence cambodgienne de l'ASEAN en 2022, « ASEAN A.C.T: Addressing Challenges Together » (Relever les défis ensemble), l'ASEAN déclare 2022 comme l'Année de la jeunesse de l'ASEAN.



Dans le cadre de la campagne en ligne #ASEANyouth2022, l'ASEAN invite les jeunes et les partenaires de toute la région à amplifier les messages sur le leadership des jeunes dans le développement communautaire tout au long de l'année.



Au moins quatre activités phares dans le cadre de la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur la jeunesse (SOMY) contribueront à l'Année de la jeunesse de l'ASEAN 2022, à savoir le premier Dialogue de la jeunesse de l'ASEAN, le 6e concours vidéo sur la jeunesse de l’ASEAN, un concours de photos pour les jeunes de l'ASEAN et un débat des jeunes de l'ASEAN 2022.



Grâce à ces événements et à d'autres initiatives dirigées par des jeunes et des partenaires, l'ASEAN cherche à fournir davantage de plateformes aux jeunes pour valoriser leur potentiel et leur rôle actif dans la résolution des défis actuels.



Vers la fin de l'année, l'ASEAN prévoit d'adopter une déclaration des dirigeants sur l'Année de la jeunesse de l'ASEAN lors des 40e et 41e Sommets de l'ASEAN au Cambodge.-VNA