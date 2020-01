La rue piétonne Nguyên Huê, à Hô Chi Minh-Ville. Photo thanhnien.vn

Hanoï (VNA) - Pour célébrer la Nouvelle Année 2020 et le 74e anniversaire du secteur du Plan et de l’Investissement, le 31 décembre, à la cité royale Thang Long, à Hanoï, a eu lieu un programme intitulé «Fierté du Vietnam».

Il a présenté au public des chansons exaltant la fierté nationale et le patriotisme.

«Par ce programme, nous souhaitons exprimer les souhaits et aspirations de toute la Nation. Que la Nouvelle Année apporte au Vietnam de nouveaux succès et aux Vietnamiens de la prospérité et du bonheur!», a indiqué Nguyên Chi Dung, ministre du Plan et de l’Investissement.

Mardi soir, de nombreux programmes artistiques ont eu lieu à Hanoï : «Compte à rebours – danse de lumières» au square Ly ThaiTô; «Compte à rebours - Voyage du temps» à la place de la Révolution d’Août, devant l’Opéra; «Tiger Remix 2020 – Hanoï» à la place Dông Kinh Nghia Thuc...

À Hai Phong, à la place devant l’Opéra, a eu lieu un programme intitulé «Hai Phong – Printemps 2020». Cet événement riche en numéros traditionnels et moderne a attiré une foule de locaux et de touristes.

«Couleurs du printemps de Diên Biên», tel est le thème d’un programme qui a eu lieu mardi soir dans la ville de Diên Biên Phu, chef-lieu de la province de Diên Biên (Nord-Ouest). L’événement a réuni des milliers de locaux, mais aussi des étudiants et des militaires en poste dans la région.

À Hô Chi Minh-Ville, la rue piétonne Nguyên Huê, le port de Bach Dang, l’édifice Landmark 81 et le quartier routard ont été particulièrement animées au passage à la Nouvelle Année, avec des spectacles de sons et lumières. -VOV/VNA