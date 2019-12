Un atelier de confection pour exportation à Dong Nai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Plusieurs économistes prévoient que 2019 serait la quatrième année consécutive d’excédent commercial du Vietnam.

En effet, le pays a affiché un excédent commercial de 9,12 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de l’année. En outre, les exportations nationales ont enregistré une croissance de 7,8% par rapport à la même période de l’année dernière.

Dans un contexte d’augmentation du protectionnisme dans le monde, la croissance continue des exportations et l’excédent commercial du Vietnam ont montré l’efficacité des politiques et des efforts déployés pour bien saisir les opportunités.

Selon Tran Thanh Hai, vice-directeur du Département de l’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce, de janvier à novembre, les exportations de 32 produits ont rapporté plus d’un milliard de dollars chacun. Les téléphones et les pièces détachées, le textile-habillement, les ordinateurs, l’électronique et les composants, les chaussures, ont tous figuré parmi les produits d’exportation majeure.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit que les importations dans le dernier mois de l’année augmenteraient en raison des fêtes de fin d’année. Cependant, les exportations ne connaîtraient pas de grands changements dans le contexte de ralentissement de la croissance économique mondiale.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Cao Quoc Hung, a déclaré que son ministère rechercherait des mesures pour aider les exportateurs à accéder à de nouveaux marchés et à conforter leur place sur les marchés traditionnels. -VNA