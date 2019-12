Hanoi (VNA) – Du 65e anniversaire de sa libération au 20e anniversaire du titre de "Ville pour la paix" et à sa désignation comme "Ville UNESCO de design" en passant par l’accueil du 2e Sommet américano-nord-coréen et de nombreuses réalisations socio-économiques, Hanoi a conclu l’année 2019 sur une note positive.

Le pont Nhat Tan à Hanoi. Photo: VNA

La croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) de la ville s’est en effet accélérée de 7,62%. Pour la deuxième année consécutive, Hanoi reste la localité vietnamienne la plus attractive auprès des investisseurs étrangers. Elle a drainé avec 8,05 milliards de dollars de capitaux enregistrés, soit une hausse de 12,9% en glissement annuel.La ville a accueilli 28,945 millions de touristes ( 10,1%), dont 21,92 millions d’étrangers ( 17%). Les recettes touristiques ont atteint 103,812 milliards de dongs, en hausse de 34% sur un an.Les autorités municipales ont signé une dizaine d’accords promouvoir son image, sa coopération en matière économique et culturelle, et reçu plus 204 délégations étrangères.Six districts et 356 communes (92%) ont satisfait aux normes de la nouvelle ruralité, ce qui signifie à la fois la construction de nouvelles infrastructures rurales et une meilleure organisation de la production agricole.Hanoi vise un taux de croissance du GRDP d’au moins 7,5% en 2020. Le revenu par habitant devra être supérieur à 126 millions de dongs. Le taux de couverture de l’assurance maladie devra atteindre 90,1%. –VNA