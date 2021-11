Des représentants du Consulat général du Vietnam et de la société OpenNet offrent des bouquets de fleurs aux enseignantes

Phnom Penh (VNA) - Des représentants du Consulat général du Vietnam et du Conseil exécutif de l'Association Khmer-Vietnam à Preah Sihanouk ont rendu visite vendredi après-midi 19 novembre à des classes de langues vietnamienne et khmer dans cette province cambodgienne.

Ils ont félicité les enseignantes Nguyen Thi Suong et Tran Thi Hoai An à l'occasion de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre).

A l’âge de 69 ans, l'enseignante Nguyen Thi Suong est chargée d’une classe de vietnamien depuis près de 15 ans. Sa classe aide des enfants locaux d’origine vietnamienne à lire et à écrire couramment en vietnamien et à mieux comprendre les us et coutumes du Vietnam.

De son côté, la classe de khmère de l’enseignante Tran Thi Hoai An vise à aider des personnes d’origine vietnamienne à Preah Sihanouk à remplir les conditions nécessaires à la naturalisation au Cambodge ainsi qu’à une meilleure intégration dans la société cambodgienne.

A cette occasion, le Consulat général du Vietnam à Preah Sihanouk et la société OpenNet ont offert des cadeaux à des enseignants vietnamiens dans les provinces cambodgiennes de Koh Kong, Kampot, Kep, Takeo et Kampong Speu via le Comité exécutif provincial de l'Association Khmer-Vietnam. –VNA