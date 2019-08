Photo d'illustration : baodautu

Hanoi (VNA) - Avec une valeur à l’export de plus de 2 milliards de dollars au 1er semestre, le groupe des fibres textiles a figuré dans le top des marchandises ayant connu plus d’un milliard de dollars de valeur à l’export.



Selon le Département général des Douanes, ce premier semestre, 795.000 tonnes de fibres textiles ont été exportées pour plus de 2 milliards de dollars de valeur, soit une hausse de 9,3% en volume et de 1,9% en valeur en glissement annuel.



Avec 56% du total du volume, la Chine demeure en tête des 17 marchés importateurs. Une nette croissance tant en volume qu’en valeur en variation annuelle y a été observée, alors que d’autres marchés principaux comme la République de Corée, Taïwan (Chine), et la Turquie ont vu leurs importations chuter.



Durant cette période, de nouveaux noms sont apparus dans la liste des marchés importateurs tels Roumanie, Chili, Pérou et Sri Lanka.



Selon l’Association du coton et des fibres textiles du Vietnam (VCOSA), à l’heure actuelle, de nombreuses entreprises domestiques d’exportation de fibres textiles font face à la pénurie de grandes commandes, notamment de Chine. Tandis que le nombre et la valeur des commandes issues d’autres clients principaux demeurent modestes.



De plus, de nombreuses commandes ne sont signées que chaque mois, au lieu de trimestres comme auparavant. Cela est lié aux inquiétudes concernant l’escalade des tensions commerciales sino-américaines.



En particulier, récemment, les entreprises de Chine ont donné au marché un gros volume de coton en vue de libérer de l’espace de stockage, ce qui a aussi entraîné un recul du prix du coton sur le marché mondial. -CPV/VNA