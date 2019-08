Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, ce premier semestre, le pays a importé pour plus de 6,9 milliards de dollars de marchandises des Etats-Unis, 19% en un an.

Photo: CPV



Représentant un tiers de la valeur totale, soit 2,2 milliards de dollars ( 49% en glissement annuel), les ordinateurs-produits électroniques et pièces de rechange sont en tête des produits américains importés au Vietnam. Viennent ensuite le coton, les machines-outils et composants, les matières premières pour l’industrie du plastique, les aliments pour animaux et matières premières, les matières premières de la filière textile. Une nette hausse a été observée chez tous ces produits.

A noter que les importations de fruits et légumes de la première puissance mondiale ont dépassé les 116 millions de dollars, soit un bond de 70% en variation annuelle.

Il y a peu de temps, la Chine a suspendu ses achats de produits agricoles américains afin de réagir à la déclaration de la partie américaine concernant la taxation additionnelle de 10% - sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises encore non taxées par le gouvernement américain - qui serait mise en place à compter du 1er septembre prochain.

Sur cette base, les exportations américaines de produits agricoles vers le Vietnam pourraient connaître une forte augmentation au 2e semestre. -CPV/VNA