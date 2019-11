Hanoi, 17 novembre (VNA) - A l’occasion de la Journée des enseignants vietnamiens, le 20 novembre, les 183 meilleurs professeurs de l’Année 2019 ont été honorés, dimanche, 17 novembre, au Temple de la Littérature de Hanoi.

Les professeurs à l' honneur . Photo : VNA

S’adressant à cette cérémonie, le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation Nguyên Huu Do a déclaré que l’enseignant était un métier passionnant et exigeant. ‘’Ce héros anonyme participe à la construction de la société en transmettant son savoir et en valorisant les compétences des élèves. C’est un acteur principal d’un système éducatif en évolution", a-t-il affirmé.

Il a souhaité que les enseignants continuent de surmonter les difficultés et avec l’esprit de créativité pour devenir de bons enseignants, les "héros anonymes", remplissant la noble tâche de former les jeunes générations au service de la cause de l'industrialisation et de la modernisation du pays. - VNA