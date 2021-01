Le 15e Plénum du Comité central du Parti. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 15e Plénum du Comité central du Parti a tenu dimanche matin 17 janvier à Hanoï sa séance de clôture après 1,5 jours de travail urgent, sérieux, démocratique et responsable, complétant son ordre du jour 1,5 jours avant terme.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong a prononcé un discours de clôture.

Lors du plénum, le Comité central a discuté et adopté la liste de personnel pour nommer pour la première fois des camarades au Comité central du Parti du 13e mandat ; introduire dans la liste certains camarades membres du Comité central du 12e mandat au Comité central du 13e mandat et ajouter dans la liste certains camarades participant pour la première fois au poste de membre officiel du Comité central.

Le Comité central a adopté la liste des membres réélus au Bureau Politique du 13e mandat et la liste des candidatures aux postes de direction clés du Parti et de l'Etat pour le 13e mandat.



Le Comité central a également discuté et approuvé le document du Bureau Politique sur la liste proposée du Présidium, du Secrétariat et du Comité de contrôle de la qualité des délégués du 13e Congrès national du Parti.

Le Comité central a aussi approuvé les rapports du Comité central du Parti du 12e mandat concernant les documents soumis au 13e Congrès national du Parti, le travail de personnel du Comité central du 13e mandat. Il a donné des suggestions sur le rapport de synthèse sur les activités financières du Parti pour le mandat 2016-2020. Le Comité central a demandé au sous-comité d'organisation au service du congrès et aux agences et unités concernés de revoir les préparatifs du congrès, afin de garantir la réussite de cet événement politique important du pays.

Le secrétaire général et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a affirmé que le plénum avait réussi en achevant les travaux préparatoires du 13e Congrès national du Parti. C'est le 15e plénum et aussi le dernier du Comité central du Parti du 12e mandat.

Au cours du 12e mandat, le Comité central du Parti, le Bureau Politique et le Secrétariat ont achevé tous les plans fixés, ont dirigé tout le Parti, toute l’armée et tout le peuple pour obtenir des résultats importants, permettant au pays d'entrer dans une nouvelle période de développement, a-t-il estimé.

Nguyen Phu Trong a demandé aux membres du Comité central du Parti de promouvoir la solidarité, la responsabilité et les bons résultats du 15e Plénum du Comité central du Parti, de mettre en œuvre la Résolution du plénum, d’achever totalement les travaux préparatoires pour le 13e congrès, ce vers le succès de cet événement important. - VNA