Panorama d'une séance de travail dans le cadre de la première session de la 15e Assemblée nationale . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté jeudi matin, 22 juillet, une proposition concernant le gouvernement de la 15e mandat de maintenir sa structure organisationnelle actuelle avec 18 ministères et quatre organes au niveau ministériel, lors de la séance de travail dans le cadre de la première session de la 15e Assemblée nationale.

Le gouvernement du 14e mandat a mis en œuvre avec succès les objectifs et tâches définis dans la Résolution du 12e Congrès national du Parti, laissant de nombreuses empreintes remarquables, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le maintien de sa structure organisationnelle depuis le 13e mandat a créé des conditions favorables pour que le gouvernement remplisse bien son rôle d'organe exécutif le plus puissant, a-t-il souligné.

Les fonctions, tâches et pouvoirs des ministères et organes au niveau ministériel ont été ajustés et complétés. Leur appareil organisationnel, progressivement rationalisé, fonctionne de manière plus efficace.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

L'attribution et la décentralisation des pouvoirs entre les organes des niveaux central et local sont progressivement ajustées en fonction des exigences de la réforme administrative, a-t-il affirmé.

A partir des résultats ci-dessus, le gouvernement propose à l'Assemblée nationale de maintenir sa structure organisationnelle actuelle pour le 15e mandat, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.- VNA